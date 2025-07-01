Сделка по переходу Алвеса в ЦСКА должна быть завершена к концу недели — Globo

Атакующий полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес не тренируется с командой в ожидании перехода в московский ЦСКА. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, на текущий момент красно-синие продолжают обсуждать детали потенциального трансфера с бразильским клубом, однако подчёркивается, что эта сделка должна быть завершена к концу недели.

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА заплатит «Сан-Паулу» € 6 млн за переход 20-летнего хавбека.

Алвес выступает в составе взрослой команды «Сан-Паулу» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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