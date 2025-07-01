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Заболотный: «Спартак» — третий топ-клуб в моей карьере, цель — поднять кубок над головой

Заболотный: «Спартак» — третий топ-клуб в моей карьере, цель — поднять кубок над головой
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Новичок «Спартака» Антон Заболотный поделился целями после перехода в московский клуб.

— Какие цели ставишь перед собой в «Спартаке»?
— Поднять кубок над головой. Самое главное — выполнить задачу тренера, задачу руководства и радовать болельщиков в каждой игре. Так сложилось, что это уже третий топ-клуб в моей карьере, и в каждом из них у меня складывалось хорошо, удачно. Поэтому я уверен, что в «Спартаке» будет так же, — заявил Заболотный в интервью клубному каналу «Спартака».

Минувший сезон Антон Заболотный провёл в составе подмосковных «Химок». 34-летний нападающий отметился шестью голами и шестью результативными передачами в 29 матчах Российской Премьер-Лиги. Ранее форвард выступал за ЦСКА и «Зенит».

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