Защитник «Вольфсбурга» Себастиан Борнау перешёл в «Лидс Юнайтед»

Бельгийский защитник Себастиан Борнау перешёл из «Вольфсбурга» в «Лидс Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Йоркшира.

Футболист подписал с «павлинами» контракт, рассчитанный на четыре года. В 16 матчах прошедшего сезона Себастиан Борнау забил два гола. Игрок является воспитанником «Андерлехта». Помимо этого, он выступал за «Кёльн».

«Лидс Юнайтед» по итогам прошлого сезона стал победителем Чемпионшипа, возглавив турнирную таблицу второго английского дивизиона со 100 очками в активе. Команда напрямую заработала повышение в классе и примет участие в следующем розыгрыше английской Премьер-лиги.