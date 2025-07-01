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Семаку сообщили о завершении перехода Жерсона и его скором прибытии в «Зенит» — Касагранде

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку сообщили о завершении трансфера 28-летнего полузащитника Жерсона из «Фламенго», а также, что в скором времени он приступит к работе с сине-бело-голубыми. Об этом информирует журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, санкт-петербургский клуб прикладывает все усилия для оформления необходимых документов с целью обеспечить скорое прибытие футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» заплатил € 25 млн за Жерсона, которые уже поступили на счёт красно-чёрных.

Полузащитник выступает в составе «Фламенго» с января 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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