Женская сборная России обыграла команду Сербии в товарищеском матче

Женская сборная России с крупным счётом переиграла команду Сербии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0. Игра прошла на поле Спортцентра ФА Сербии в Стара-Пазове.

Анна Кожникова открыла счёт на 30-й минуте, Полина Юкляева на 62-й минуте удвоила преимущество команды, а на 90+4-й минуте Кожникова оформила дубль.

Учебно-тренировочный сбор женской национальной команды России начался 23 июня в подмосковном Селятине. В нём приняли участие 23 футболистки. 27 июня команда Юрия Красножана провела товарищеский матч с ЖФК «Динамо», который завершился крупной победой сборной России со счётом 3:0.