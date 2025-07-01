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Челестини высказал претензии в адрес форвардов ЦСКА после победы над «Партизаном»

Челестини высказал претензии в адрес форвардов ЦСКА после победы над «Партизаном»
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Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказал претензии в адрес нападающих армейцев после матча Братского кубка — 2025 с «Партизаном». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты российской команды.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Глебов – 15'     1:1 Роганович – 25'     2:1 Угрешич – 58'     3:1 Кисляк – 61'    

— В начале первого тайма крайние нападающие не понимали, когда идти и закрывать центральных защитников. После этого вы попросили их больше играть персонально?
— Я согласен с вами, что первые 20 минут не задались. Надо признать, что и «Партизан» хорошо играл, было непросто. Но если мы хотим оказывать давление, мы должны допустить игру один на один. Наши крайние нападающие должны понимать, что, когда мы оказываем давление, они должны быть ближе к своему сопернику, им нужно идти внутрь и сближаться. Это мы не очень хорошо делали, были не настолько динамичными, чтобы двигаться и отбирать мячи. На самом деле, у нас были хорошие моменты, когда мы могли идти и забивать. Но после отборов мяча мы практически сразу отдавали его сопернику, поэтому можно сказать, что первый тайм был не настолько хорошим, как хотелось бы, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

На 15-й минуте вингер армейцев Кирилл Глебов забил первый мяч в игре. На 25-й минуте защитник «Партизана» Милан Роганович сравнял счёт ударом с лёта после подачи полузащитника Бибраса Натхо с углового. На 57-й минуте армейцы вновь вышли вперёд благодаря тому, что хавбек Огнен Угрешич забил мяч в свои ворота. Полузащитник Матвей Кисляк положил третий мяч армейцев на 61-й минуте.

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