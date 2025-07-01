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Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» — «Ювентус»: Гонсало Торрес открыл счёт в матче на 54-й минуте

«Реал» — «Ювентус»: Гонсало Торрес открыл счёт в матче на 54-й минуте
Аудио-версия:
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В эти минуты идёт матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в котором встречаются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу испанской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Торрес – 54'    

На 54-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Реала» Гонсало Торрес.

На стадии четвертьфинала соревнования выигравшая команда встретится с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Монтеррей». На текущий момент в следующую стадию клубного чемпионата мира уже вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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