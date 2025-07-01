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«Арсенал» намерен подписать одного из лидеров «Монако» — L’Equipe

«Арсенал» намерен подписать одного из лидеров «Монако» — L’Equipe
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«Арсенал» собирается приобрести 23-летнего крайнего нападающего «Монако» Магнеса Аклиуше. Об этом сообщает L’Equipe.

Согласно источнику, монегаски оценивают футболиста в € 70 млн. Основными трансферными интересами канониров являются Виктор Дьёкереш из «Спортинга» и Беньямин Шешко из «Лейпцига», однако данные сделки будет непросто осуществить. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм Хотспур» также следят за Магнесом.

В 43 матчах прошедшего сезона Аклиуше забил семь голов и отдал 12 голевых передач. «Монако» завершил прошлый сезон на третьем месте в Лиге 1.

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