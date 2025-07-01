Александер-Арнольд отметился первым голевым действием за «Реал»

Правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд отметился результативной передачей в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ювентусом». Этот ассист стал его первым голевым действием в составе «сливочных».

На 54-й минуте англичанин навесил с правого фланга, где с линии вратарской гол забил нападающий Гонсало Торрес.

«Реал» объявил о подписании контракта с Александер-Арнольдом в минувшем июне. Игра с «Ювентусом» стала четвёртой для 26-летнего защитника в составе «Королевского клуба».

Игра проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу испанской команды.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: