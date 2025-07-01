Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Реала» Мбаппе дебютировал на клубном ЧМ после перенесённого гастроэнтерита

Нападающий «Реала» Мбаппе дебютировал на клубном ЧМ после перенесённого гастроэнтерита
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котом играют мадридский «Реал» и «Ювентус». На данный момент счёт 1:0 в пользу «сливочных».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Торрес – 54'    

Фото: Аккаунт Madrid Zone в социальной сети Х

На 68-й минуте на поле вышел нападающий испанской команды Килиан Мбаппе, заменивший Гонсало Торреса. Тем самым он дебютировал на этом турнире.

Напомним, в четверг, 19 июня, игрок «Королевского клуба» был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. СМИ сообщали, что из-за болезни игрок похудел на 4-5 кг.

На стадии четвертьфинала соревнований выигравшая команда встретится с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Монтеррей». На текущий момент в следующую стадию клубного чемпионата мира уже вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Материалы по теме
Хаби Алонсо сделал заявление о состоянии здоровья Килиана Мбаппе перед игрой с «Ювентусом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android