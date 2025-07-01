Нападающий «Реала» Мбаппе дебютировал на клубном ЧМ после перенесённого гастроэнтерита

В эти минуты идёт матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котом играют мадридский «Реал» и «Ювентус». На данный момент счёт 1:0 в пользу «сливочных».

Фото: Аккаунт Madrid Zone в социальной сети Х

На 68-й минуте на поле вышел нападающий испанской команды Килиан Мбаппе, заменивший Гонсало Торреса. Тем самым он дебютировал на этом турнире.

Напомним, в четверг, 19 июня, игрок «Королевского клуба» был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. СМИ сообщали, что из-за болезни игрок похудел на 4-5 кг.

На стадии четвертьфинала соревнований выигравшая команда встретится с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Монтеррей». На текущий момент в следующую стадию клубного чемпионата мира уже вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».