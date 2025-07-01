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Результаты матчей Братского кубка 1 июля

Результаты матчей Братского кубка 1 июля
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Во вторник, 1 июля, состоялся один матч Братского кубка — 2025. Товарищеский турнир проходит в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Братского кубка — 2025:

ЦСКА — «Партизан» — 3:1.

В Братском кубке принимают участие две российские команды и два клуба из Сербии. Помимо ЦСКА и белградского «Партизана», за трофей борются «Динамо» и ОФК из Белграда, которые уже провели очный матч. Встреча проходила в понедельник, 30 июня, и завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0). «Динамо» встретится с «Партизаном» в пятницу, 4 июля, а игра ЦСКА — ОФК состоится днём позже, 5 июля.

Календарь Братского кубка
Турнирная таблица Братского кубка
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