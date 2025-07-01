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Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Реал Мадрид — Ювентус, результат матча 1 июля 2025, счёт 1:0, 1/8 финала клубного ЧМ по футболу 2025

«Реал» победил «Ювентус» в матче 1/8 финала клубного ЧМ, Трент сделал ассист
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Завершился матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в котором встречались мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу испанского гранда.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Торрес – 54'    

На 54-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Реала» Гонсало Торрес с передачи Трента Александер-Арнольда.

На стадии четвертьфинала соревнования «Королевский клуб» встретится с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Монтеррей». На текущий момент в следующую стадию клубного чемпионата мира также вышли «Палмейрас», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль».

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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