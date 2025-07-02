Экс-защитник «Спартака» Абена стал футболистом «Газиантепа»

Турецкий «Газиантеп» в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о подписании контракта с 30-летним центральным экс-защитником московского «Спартака» Миэнти Абеной.

В понедельник, 30 июня, красно-белые объявили о расторжении контракта с Абеной.

Суринамский футболист перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» летом 2024 года. Контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 800 тыс. В минувшем сезоне Абена провёл 12 матчей за «Спартак» в РПЛ и Фонбет Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.

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