Защитник Кенни Тете продлил контракт с «Фулхэмом»

Защитник Кенни Тете подписал новое соглашение с «Фулхэмом». Об этом сообщает официальный сайт «дачников».

Новый договор футболиста с лондонской командой рассчитан до лета 2028 года и предусматривает опцию продления срока действия ещё на один сезон.

«Я очень рад подписанию контракта, это важно как для меня, так и для моей семьи. Надеюсь, что в ближайшие три года буду радовать болельщиков ещё больше.

После своего первого года здесь я понял, что это команда-семья, особенный клуб, где я смогу развиваться. Хочу быть частью коллектива, надеюсь, мы достигнем чего-то значимого», – приводит слова Кенни Тете официальный сайт «Фулхэма».