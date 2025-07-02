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Защитник Кенни Тете продлил контракт с «Фулхэмом»

Защитник Кенни Тете продлил контракт с «Фулхэмом»
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Защитник Кенни Тете подписал новое соглашение с «Фулхэмом». Об этом сообщает официальный сайт «дачников».

Новый договор футболиста с лондонской командой рассчитан до лета 2028 года и предусматривает опцию продления срока действия ещё на один сезон.

«Я очень рад подписанию контракта, это важно как для меня, так и для моей семьи. Надеюсь, что в ближайшие три года буду радовать болельщиков ещё больше.

После своего первого года здесь я понял, что это команда-семья, особенный клуб, где я смогу развиваться. Хочу быть частью коллектива, надеюсь, мы достигнем чего-то значимого», – приводит слова Кенни Тете официальный сайт «Фулхэма».

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