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Мусаев назвал три позиции в «Краснодаре», требующие усиления в летнее трансферное окно

Мусаев назвал три позиции в «Краснодаре», требующие усиления в летнее трансферное окно
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал работу команды на трансферном рынке перед стартом сезона-2025/2026.

— Недавно команда пополнилась новыми игроками. Теперь за «Краснодар» играют Густаво Сантос, Жубал, Виталий Стежко и Александр Корякин. Будут ли ещё громкие трансферы?
— Громкие – вряд ли. Но, надеюсь, подпишем двух-трёх игроков хорошего уровня, которые реально будут претендовать на место в составе. Нам нужен фланговый защитник, хотим укрепить центр поля, да и в группу атаки нужен человек, — приводит слова Мусаева «Комсомольская правда — Краснодар».

Вратарь Александр Корякин и защитник Виталий Стежко перебрались в «Краснодар» из «Родины» и «Черноморца» соответственно. Бразильский вингер Густаво Сантос перешёл в команду из греческого клуба «Ламия». Его соотечественник Жубал присоединился к чемпионам России после истечения срока действия контракта со французским «Осером»,

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