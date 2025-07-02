Мусаев назвал три позиции в «Краснодаре», требующие усиления в летнее трансферное окно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал работу команды на трансферном рынке перед стартом сезона-2025/2026.

— Недавно команда пополнилась новыми игроками. Теперь за «Краснодар» играют Густаво Сантос, Жубал, Виталий Стежко и Александр Корякин. Будут ли ещё громкие трансферы?

— Громкие – вряд ли. Но, надеюсь, подпишем двух-трёх игроков хорошего уровня, которые реально будут претендовать на место в составе. Нам нужен фланговый защитник, хотим укрепить центр поля, да и в группу атаки нужен человек, — приводит слова Мусаева «Комсомольская правда — Краснодар».

Вратарь Александр Корякин и защитник Виталий Стежко перебрались в «Краснодар» из «Родины» и «Черноморца» соответственно. Бразильский вингер Густаво Сантос перешёл в команду из греческого клуба «Ламия». Его соотечественник Жубал присоединился к чемпионам России после истечения срока действия контракта со французским «Осером»,