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Защитник ЦСКА Круговой: сообщил Челестини, что могу сыграть на трёх позициях

Защитник ЦСКА Круговой: сообщил Челестини, что могу сыграть на трёх позициях
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Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился деталями своего разговора с новым главным тренером красно-синих Фабио Челестини. Во вторник, 1 июля, армейцы победили сербский «Партизан» в матче Братского кубка со счётом 3:1. 27-летний футболист вышел на поле после перерыва.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Глебов – 15'     1:1 Роганович – 25'     2:1 Угрешич – 58'     3:1 Кисляк – 61'    

«Пока сложно что‑то сказать, потому что только вчера присоединился к команде и провёл одну тренировку. Физически ещё тяжеловато. Я поговорил с Челестини и сообщил ему, что могу сыграть на трёх позициях. В матче с «Партизаном» меня поставили вингером, это что‑то новое. Хочется постоянно играть. Буду стараться и приносить команде пользу, — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

Защитник стал футболистом ЦСКА летом 2024 года. За этот период он принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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