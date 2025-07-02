Глава Ла Лиги считает, что «Реал» должен быть наказан за ролики своего клубного ТВ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о необходимости наказать клубное телевидение мадридского «Реала» за выпускаемые им ролики.
«Будучи юристом, я считаю, что «Реал» должен быть наказан за ролики своего клубного телевидения. Есть Спортивный административный суд (TAD), и мы знаем, как обстоят дела. Что ж, посмотрим», — приводит слова Тебаса AS.
Ранее появилась информация, что Центральный суд по административным спорам в Мадриде удовлетворил апелляцию Ла Лиги и поручил Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) возобновить дисциплинарное разбирательство в связи с видеороликами, которые выпускает клубное телевидение столичного «Реала». По мнению Ла Лиги, видео клубного ТВ «сливочных» производятся с целью оказать давление на судей.
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