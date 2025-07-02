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Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался об игре ЦСКА в преддверии Суперкубка России

Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался об игре ЦСКА в преддверии Суперкубка России
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об игре московского ЦСКА после ухода сербского специалиста Марко Николича. Напомним, в субботу, 12 июля, команды встретятся в первом официальном матче сезона, в котором определят обладателя Суперкубка России.

«У ЦСКА поменялся тренер. В этом году армейцы с Марко Николичем играли с «ромбом» в середине поля. И именно это доставляло трудности соперникам, ведь так никто не играет в России. Сейчас у команды снова новый тренер, и мы пока не знаем, что Фабио Челестини будет делать: сохранит «ромб» или перейдёт на свою схему. Сейчас наша задача – работать над своей игрой и хорошо подойти к сезону в физическом плане», — приводит слова Мусаева «Комсомольская правда — Краснодар».

В минувшем сезоне ЦСКА под управлением Николича стал победителем Фонбет Кубка России. Перед стартом текущего сезона команду возглавил швейцарец Фабио Челестини. «Краснодар» примет участие в Суперкубке России в статусе чемпиона страны.

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