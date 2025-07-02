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Хаби Алонсо высказался о победе «Реала» в матче с «Ювентусом» на КЧМ

Хаби Алонсо высказался о победе «Реала» в матче с «Ювентусом» на КЧМ
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Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о встрече 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ювентусом» (1:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Торрес – 54'    

«Я очень доволен результатом и игрой. Думаю, мы контролировали ход матча после первой четверти часа, но нам пришлось приложить немало усилий. «Ювентус» перегружал центр, а фланги были свободны. Мы хотели сместить игру на край и там усиливать давление», — сказал испанский футболист после встречи.

Благодаря этой победе «Королевский клуб» вышел в четвертьфинал соревнования, где сыграет с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Монтеррей».

Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк. На 54-й минуте единственный мяч в матче забил нападающий «Реала» Гонсало Торрес с передачи Трента Александер-Арнольда.

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