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«Лилль» представил нападающего Оливье Жиру в качестве игрока команды

«Лилль» представил нападающего Оливье Жиру в качестве игрока команды
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Нападающий Оливье Жиру присоединился к «Лиллю». Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Фото: losc.fr

Срок трудового соглашения футболиста с «догами» рассчитан на один сезон.

«Я очень счастлив и взволнован тем, что вернулся во Францию, домой. Когда Оливье Летан позвонил мне, чтобы предложить этот вызов, я не сомневался. Было совершенно разумно вернуться в Лигу 1 через 13 лет после того, как я её покинул. Всегда считал «Лилль» лучшим французским клубом. Знаю многих бывших игроков «Лилля», будь то Эден, Йоан Кабай, Дебюши, Рио, Бен Павар… У каждого из них прекрасные воспоминания о клубе.

Команда отлично провела прошлый сезон и будет играть в Лиге Европы. Это молодой и талантливый коллектив, которому нужны опытные игроки, такие как я. Так что мне тоже найдётся роль», — приводит слова Жиру официальный сайт клуба.

Ранее француз выступал за «Лос-Анджелес», в 18 матчах нынешнего сезона МЛС нападающий забил три гола и отдал две результативные передачи в составе этой команды.

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