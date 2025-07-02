Матвей Кисляк из ЦСКА был признан лучшим молодым опорником не из топ-5 лиг по версии CIES

Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк возглавил список лучших опорных полузащитников мира в возрастной категории до 20 лет по версии CIES Football Obs. В рейтинге не учитывались игроки из топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).
На втором месте расположился хавбек сербского «Партизана» Ваня Драгоевич. Отметим, 19-летний футболист участвовал в матче Братского кубка 1 июня, в котором его клуб уступил армейцам (1:3). Тройку лидеров замкнул 18-летний аргентинец Диего Медина из «Лануса».
Отметим, в топ-5 попал сын главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, 18-летний Александар Станкович. Права на футболиста принадлежат итальянскому «Интеру», но минувший сезон он провёл в аренде в швейцарском «Люцерне».
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