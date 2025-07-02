Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк из ЦСКА был признан лучшим молодым опорником не из топ-5 лиг по версии CIES

Матвей Кисляк из ЦСКА был признан лучшим молодым опорником не из топ-5 лиг по версии CIES
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк возглавил список лучших опорных полузащитников мира в возрастной категории до 20 лет по версии CIES Football Obs. В рейтинге не учитывались игроки из топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Глебов – 15'     1:1 Роганович – 25'     2:1 Угрешич – 58'     3:1 Кисляк – 61'    

На втором месте расположился хавбек сербского «Партизана» Ваня Драгоевич. Отметим, 19-летний футболист участвовал в матче Братского кубка 1 июня, в котором его клуб уступил армейцам (1:3). Тройку лидеров замкнул 18-летний аргентинец Диего Медина из «Лануса».

Отметим, в топ-5 попал сын главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, 18-летний Александар Станкович. Права на футболиста принадлежат итальянскому «Интеру», но минувший сезон он провёл в аренде в швейцарском «Люцерне».

Материалы по теме
ЦСКА не заметил «Партизан». А на поле вышел даже Набабкин! Видео
ЦСКА не заметил «Партизан». А на поле вышел даже Набабкин! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android