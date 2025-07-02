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Реал Мадрид — Ювентус. Прямая трансляция
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«Мы хотим большего!» Винисиус отреагировал на победу «Реала» в матче КЧМ с «Ювентусом»

«Мы хотим большего!» Винисиус отреагировал на победу «Реала» в матче КЧМ с «Ювентусом»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в своём аккаунте в социальной сети поделился эмоциями после победы «сливочных» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ювентусом» со счётом 1:0. 24-летний вингер провёл на поле всё время игры, но не отметился результативными действиями.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Торрес – 54'    

«Мы хотим больше! Увидимся в Нью-Йорке», — написал бразильский футболист.

Благодаря этой победе «Королевский клуб» вышел в четвертьфинал соревнования, где сыграет с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Монтеррей». Данная встреча пройдёт на стадионе «Метлайф-стэдиум», расположенном в Ист-Ратерфорде — части внутреннего кольца пригородов Нью-Йорка.

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