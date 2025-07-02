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Дивеев и Койта дурачились с медалями, Кисляк влетел во вратаря, Мусаев разбил колено. Фото

1 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч Братского кубка, в котором ЦСКА принимал белградский «Партизан». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Автором первого гола стал вингер ЦСКА Кирилл Глебов, отличившийся на 15-й минуте. На 25-й минуте защитник «Партизана» Милан Роганович сравнял счёт после подачи полузащитника Бибраса Натхо с углового. На 57-й минуте армейцы вновь вышли вперёд благодаря автоголу хавбека Огнена Угрешича. Итоговый счёт встречи установил полузащитник Матвей Кисляк на 61-й минуте.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Партизан» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

По окончании встречи состоялась церемония награждения, на которой игрокам ЦСКА вручили медали за третье место по итогам сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге.