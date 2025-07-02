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Симоне Индзаги прокомментировал победу Аль-Хиляля над Манчестер Сити в матче 1/8 финала КЧМ-2025

«Знали, что придётся взобраться на Эверест без кислорода». Индзаги — о победе над «Сити»
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Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги дал комментарий после победы над «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 (4:3 д. вр.).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    

«Сегодня мы должны были сделать что-то необычное. Мы знаем, насколько хорош «Манчестер Сити», мы знали, что нам придётся взобраться на Эверест без кислорода, и мы справились. Гвардиола – лучший тренер в мире, но сегодня мы сделали всё, что могли, и заслужили победу», — приводит слова Индзаги журналист Пол Хирст в социальной сети X.

В ночь с 30 июня на 1 июля мск «Аль-Хиляль» под руководством Симоне Индзаги переиграл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в матче 1/8 финала КЧМ-2025 в дополнительное время со счётом 4:3 после ничьей 2:2 в основное.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

Видео: Новак Джокович посетил матч «Аль-Хиляля»:

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