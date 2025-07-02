«Знали, что придётся взобраться на Эверест без кислорода». Индзаги — о победе над «Сити»

Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги дал комментарий после победы над «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 (4:3 д. вр.).

«Сегодня мы должны были сделать что-то необычное. Мы знаем, насколько хорош «Манчестер Сити», мы знали, что нам придётся взобраться на Эверест без кислорода, и мы справились. Гвардиола – лучший тренер в мире, но сегодня мы сделали всё, что могли, и заслужили победу», — приводит слова Индзаги журналист Пол Хирст в социальной сети X.

В ночь с 30 июня на 1 июля мск «Аль-Хиляль» под руководством Симоне Индзаги переиграл «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в матче 1/8 финала КЧМ-2025 в дополнительное время со счётом 4:3 после ничьей 2:2 в основное.

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