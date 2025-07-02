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«В команде Тудора очень много балласта». Алхазов — о победе «Реала» в матче с «Ювентусом»

«В команде Тудора очень много балласта». Алхазов — о победе «Реала» в матче с «Ювентусом»
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Известный комментатор «Okko Sport» Денис Алхазов прокомментировал победу мадридского «Реала» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с туринским «Ювентусом» (1:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Торрес – 54'    

«Мадридский «Реал» провёл самый цельный, самый дисциплинированный и содержательный тайм при Хаби Алонсо. Речь о втором тайме против «Ювентуса». Максимально уверенный, успешный, своевременный прессинг. Шикарно зажимали соперника и не давали тому вообще мяч разыгрывать. Удавалось только наведение Кефрана Тюрама — хоть как-то приблизиться к штрафной «Реала». Но уровень контроля, уровень спокойствия, даже ещё до замен «Реала», поражает. Винисиуса с этого не получилось, но Винисиус старался, работал — а это самое главное. С рабочей этикой в этом «Мадриде» всё совершенно прекрасно. «Реал» охотно бил издали, Вальверде, один из самых быстрых футболистов в «Ювентусе», как обычно врывался в штрафную на всех скоростях, но забил Гонсало Васкес — это, скорее, исключение из правил. Но Гонсало Гарсия заслуживает играть и приносить пользу «Реалу». С выздоровлением Мбаппе, наверное, он будет второй опцией. Но где-то нервно переживает всю эту ситуацию Эндрик — он, кстати, сейчас травмирован. В общем, «Реал» заслуженно проходит вперёд. Качественный скачок во втором тайме был. У «Ювентуса» его не нашлось. В команде Игора Тудора очень много, ну уж простите, балласта. Эту команду будут чистить этим летом», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в четвертьфинале КЧМ мадридский клуб встретится с победителем пары «Боруссия» — «Монтеррей».

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