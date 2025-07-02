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Give me Sport представил рейтинг 20 лучших тренеров мира

Give me Sport представил рейтинг 20 лучших тренеров мира
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Футбольный портал Give me Sport опубликовал список 20 лучших тренеров. Рейтинг был сформирован на основе нескольких факторов, включая количество выигранных трофеев, недавние достижения, продолжительность пребывания на позиции и результаты в сравнении с ожиданиями. Возглавил топ испанский специалист, возглавляющий английский «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Полный список лучших игроков выглядит следующим образом:

1. Хосеп Гвардиола (Испания), «Манчестер Сити».

2. Луис Энрике (Испания), «ПСЖ».

3. Арне Слот (Нидерланды), «Ливерпуль».

4. Симоне Индзаги (Италия), «Аль-Хиляль».

5. Карло Анчелотти (Италия), сборная Бразилии.

6. Ханс-Дитер Флик (Германия), «Барселона».

7. Антонио Конте (Италия), «Наполи».

8. Хаби Алонсо (Испания), «Реал».

9. Диего Симеоне (Аргентина), «Атлетико».

10. Микель Артета (Испания), «Арсенал».

11. Унаи Эмери (Испания), «Астон Вилла».

12. Лионель Скалони (Аргентина), сборная Аргентины.

13. Дидье Дешам (Франция), сборная Франции.

14. Томас Тухель (Германия), сборная Англии.

15. Юлиан Нагельсманн (Германия), сборная Германии.

16. Луис де ла Фуэнте (Испания), сборная Испании.

17. Джан Пьеро Гасперини (Италия), «Рома».

18. Эдди Хау (Англия), «Ньюкасл».

19. Нуну Эшпириту Санту (Португалия), «Ноттингем Форест».

20. Лучано Спаллетти (Италия), экс-сборная Италии.

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