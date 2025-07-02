«Боруссия» Д — «Монтеррей»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ-2025

Сегодня, в ночь с 1 на 2 июля мск, в заключительном матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют дортмундская «Боруссия» и мексиканский «Монтеррей». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия). Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Бенсебаини, Коуто, Рюэрсон, Грос, Нмеча, Свенссон, Джоб Беллингем, Адейеми, Гирасси.

«Монтеррей»: Андрада, Джон Медина, Серхио Рамос, Артеага, Агирре, Деосса, Хорхе Родригес, Каналес, Оливер Торрес, Коронна, Бертераме.

Видео: Игроки «Боруссии» встретили Аллера после победы в Кубке Африки