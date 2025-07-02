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Боруссия Дортмунд — Монтеррей. Прямая трансляция
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«Боруссия» Д — «Монтеррей»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«Боруссия» Д — «Монтеррей»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ-2025
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Сегодня, в ночь с 1 на 2 июля мск, в заключительном матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют дортмундская «Боруссия» и мексиканский «Монтеррей». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия). Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1-й тайм
0 : 0
Монтеррей
Монтеррей, Мексика

Стартовые составы команд.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Антон, Бенсебаини, Коуто, Рюэрсон, Грос, Нмеча, Свенссон, Джоб Беллингем, Адейеми, Гирасси.

«Монтеррей»: Андрада, Джон Медина, Серхио Рамос, Артеага, Агирре, Деосса, Хорхе Родригес, Каналес, Оливер Торрес, Коронна, Бертераме.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

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