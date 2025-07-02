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Реал — Ювентус — 1:0, видеообзор матча: Гонсало Гарсия Торрес, статистика, 1 июля 2025 года, клубный чемпионат мира

Видеообзор «сухой» победы «Реала» в 1/8 финала КЧМ с «Ювентусом»
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В матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025 мадридский «Реал» победил туринский «Ювентус» со счётом 1:0. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Торрес – 54'    

На 54-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Реала» Гонсало Торрес с передачи правого защитника Трента Александер-Арнольда.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На стадии четвертьфинала соревнования «сливочные» встретятся с победителем пары дортмундская «Боруссия» — мексиканский «Монтеррей». На текущий момент в следующую стадию клубного чемпионата мира также вышли бразильский «Палмейрас», лондонский «Челси», французский «ПСЖ», мюнхенская «Бавария», «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро и саудовский «Аль-Хиляль».

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