Видеообзор «сухой» победы «Реала» в 1/8 финала КЧМ с «Ювентусом»

В матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025 мадридский «Реал» победил туринский «Ювентус» со счётом 1:0. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США).

На 54-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Реала» Гонсало Торрес с передачи правого защитника Трента Александер-Арнольда.

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На стадии четвертьфинала соревнования «сливочные» встретятся с победителем пары дортмундская «Боруссия» — мексиканский «Монтеррей». На текущий момент в следующую стадию клубного чемпионата мира также вышли бразильский «Палмейрас», лондонский «Челси», французский «ПСЖ», мюнхенская «Бавария», «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро и саудовский «Аль-Хиляль».