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Радимов назвал главное отличие игры ЦСКА при Челестини

Радимов назвал главное отличие игры ЦСКА при Челестини
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассказал, в чём отличие игры ЦСКА при новом главном тренере армейцев Фабио Челестини от выступления армейцев при экс-тренере Марко Николиче. Московский клуб обыграл «Партизан» со счетом 3:1 в матче BetBoom Братского кубка.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
01 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Глебов – 15'     1:1 Роганович – 25'     2:1 Угрешич – 58'     3:1 Кисляк – 61'    

«Главное отличие — тотальный прессинг с первых минут. ЦСКА мне очень понравился Не всегда получалось. «Партизан» в каких‑то моментах выходил опасно. Но идея меня впечатлила. Это будет интересный футбол, если его доведут до автоматизма. ЦСКА очень хорошо бежал в атаку», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Челестини возглавил ЦСКА 20 июня текущего года.

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