Радимов назвал главное отличие игры ЦСКА при Челестини

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассказал, в чём отличие игры ЦСКА при новом главном тренере армейцев Фабио Челестини от выступления армейцев при экс-тренере Марко Николиче. Московский клуб обыграл «Партизан» со счетом 3:1 в матче BetBoom Братского кубка.

«Главное отличие — тотальный прессинг с первых минут. ЦСКА мне очень понравился Не всегда получалось. «Партизан» в каких‑то моментах выходил опасно. Но идея меня впечатлила. Это будет интересный футбол, если его доведут до автоматизма. ЦСКА очень хорошо бежал в атаку», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Челестини возглавил ЦСКА 20 июня текущего года.