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Антон Заболотный поделился впечатлениями о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче

Антон Заболотный поделился впечатлениями о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче
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Новичок «Спартака» 34-летний нападающий Антон Заболотный рассказал о своих первых впечатлениях после встречи с главным тренером красно-белых сербом Деяном Станковичем.

— Какое впечатление на тебя произвёл Деян Станкович в первой беседе?
— Сказал: «Чао, Стронгмен» (улыбается). Ну и впечатление — понятно, что харизматичный тренер, очень уверен в себе, стойко высказывает свою позицию и видение игры на футбольном поле. Поэтому очень высокое впечатление как о тренере, как и о человеке. Поэтому, я думаю, будет приятно с ним поработать, — сказал Заболотный в интервью клубному каналу «Спартака».

1 июля официальный телеграм «Спартака» объявил о подписании с Антоном Заболотным контракта сроком на один год. В прошедшем сезоне, который форвард провёл в «Химках», на его счету 31 матч во всех турнирах, шесть забитых мячей и шесть ассистентских действий.

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