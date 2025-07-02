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Стала известна причина, из-за которой «Аякс» отказался от трансфера Эдуарда Сперцяна

Стала известна причина, из-за которой «Аякс» отказался от трансфера Эдуарда Сперцяна
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Потенциальная сделка о переходе армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аякс» на данный момент исключена. Об этом сообщает топовое издание ESPN.

По информации источника, внутри нидерландского клуба не сомневаются в футбольных навыках лидера «быков», но у руководства амстердамской команды существуют разногласия по поводу сделок с игроками из Российской Премьер-Лиги. Отмечается, что речь в данном случае идёт о политических.

Альтернативой Сперцяну «Аякс» определил испанского хавбека Пабло Торре из «Барселоны», однако сам футболист близок к трансферу в «Мальорку».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ он принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.

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