Антон Заболотный рассказал, как прошла его первая встреча с командой в «Спартаке»

Новичок «Спартака» 34-летний нападающий Антон Заболотный рассказал о своих первых впечатлениях после встречи с игроками своей новой команды.

— Как прошла первая встреча с командой?

— Классные эмоции. Понятно, что ребятам немного непривычно видеть меня в футболке и в форме «Спартака», но я уверен, что через пару тренировок это уже обыденно станет. Поэтому, да классные теплые эмоции, на самом деле, очень круто встретили. Очень приятно, что все ребята на высоком уровне общения и вообще очень уютно, на самом деле, — сказал Заболотный в интервью клубному каналу «Спартака».

1 июля официальный телеграм «Спартака» объявил о подписании с Антоном Заболотным контракта сроком на один год. Ранее футболист выступал за подмосковные «Химки», ЦСКА, «Зенит», «Сочи», «Тосно».

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