Нико Уильямс сократил отпуск, чтобы завершить переход в «Барселону» — Sport.es

Крайний нападающий «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс сократил свой отпуск, чтобы поскорее завершить трансфер в «Барселону». Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, выплата отступных и завершение переговоров намечены на пятницу, 4 июня. Отмечается, что каталонцам удалось убедить Нико и его агента в том, что клуб не испытает никаких проблем с регистрацией испанца.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе «Барселона» и Нико Уильямс достигли устной договорённости по контракту на 6 лет и условиям зарплаты. Однако при оформлении документов представители игрока неожиданно потребовали добавления дополнительных условий в контракт, связанных с гарантией на регистрацию, что стало сюрпризом для руководства клуба.