Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нико Уильямс сократил отпуск, чтобы завершить переход в «Барселону» — Sport.es

Нико Уильямс сократил отпуск, чтобы завершить переход в «Барселону» — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс сократил свой отпуск, чтобы поскорее завершить трансфер в «Барселону». Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, выплата отступных и завершение переговоров намечены на пятницу, 4 июня. Отмечается, что каталонцам удалось убедить Нико и его агента в том, что клуб не испытает никаких проблем с регистрацией испанца.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе «Барселона» и Нико Уильямс достигли устной договорённости по контракту на 6 лет и условиям зарплаты. Однако при оформлении документов представители игрока неожиданно потребовали добавления дополнительных условий в контракт, связанных с гарантией на регистрацию, что стало сюрпризом для руководства клуба.

Материалы по теме
Переговоры «Барселоны» по трансферу Нико Уильямса зашли в тупик — Mundo Deportivo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android