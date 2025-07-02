«Раньше это был Дуглас Сантос в «Зените». Гришин назвал лучшего левого защитника РПЛ

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин рассказал, что считает лучшим левым защитником прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги бразильского игрока красно-синих Мойзеса.

«Я так думаю, что без шансов для всех, но Мойзес — лучший левый защитник чемпионата. Раньше это был Дуглас Сантос в «Зените», но сейчас Мойзес превосходит его», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

30-летний бразильский левый защитник Мойзес выступает за ЦСКА с июля 2023 года. В прошедшем сезоне на счету футболиста 37 матчей за клуб во всех турнирах, три забитых гола и три результативных паса.

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