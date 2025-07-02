Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Раньше это был Дуглас Сантос в «Зените». Гришин назвал лучшего левого защитника РПЛ

«Раньше это был Дуглас Сантос в «Зените». Гришин назвал лучшего левого защитника РПЛ
Комментарии

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин рассказал, что считает лучшим левым защитником прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги бразильского игрока красно-синих Мойзеса.

«Я так думаю, что без шансов для всех, но Мойзес — лучший левый защитник чемпионата. Раньше это был Дуглас Сантос в «Зените», но сейчас Мойзес превосходит его», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

30-летний бразильский левый защитник Мойзес выступает за ЦСКА с июля 2023 года. В прошедшем сезоне на счету футболиста 37 матчей за клуб во всех турнирах, три забитых гола и три результативных паса.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

Материалы по теме
Нападающий ЦСКА Мусаев: Мойзес — хороший парень, уважает все российские традиции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android