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«Забудьте про флаг и гимн. Деньги важнее». Мостовой — о переходе Заболотного в «Спартак»

«Забудьте про флаг и гимн. Деньги важнее». Мостовой — о переходе Заболотного в «Спартак»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансфере форварда Антона Заболотного в московский клуб.

«Про Заболотного в «Спартаке». Ничему удивляться не надо. Подписать свободного футболиста… Заболотный помогал в последние годы.

За свою карьеру какие уровни я только не видел! Были те, кто два раза выходил и кубки поднимал. А были классные, но которые ничего не выигрывали. «Спартаку» нужно усиление в атаку.

Заболотный свои 20 минут отыграет. Другое дело, что был спортивный директор – купил 15, продал 10 и ушел, сигару курит.

Давно ясно, что в нашем футболе все хотят только заработать, забудьте про флаг и гимн. На первом месте деньги. Но для количества Заболотный поможет», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, Заболотный перешёл в московский «Спартак» из «Химок».

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