Бывшая жена Мамаева ответила, когда футболист последний раз виделся с дочерью

Модель и блогер Алана Мамаева, бывшая жена экс-футболиста сборной России Павла Мамаева, рассказала, когда бывший муж виделся последний раз с их общей дочерью Алисой.

— Когда он последний раз виделся с дочерью?

— Года два-три назад. Я не запрещаю ему общаться с ней. Я бы хоть на всё лето отдала её. Но дочка сама не хочет с ним общаться. Она очень грубо с ним общается, потому что ей сейчас 11 лет, и она видела сама, как мы с ним расходились, — сказала Мамаева в шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.

Напомним, Павел и Алана были женаты с 2013 по 2021 годы. У пары есть совместная дочь Алиса, которой сейчас 11 лет.