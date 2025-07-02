Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Д — «Монтеррей»: Гирасси оформил дубль в матче 1/8 финала КЧМ-2025

«Боруссия» Д — «Монтеррей»: Гирасси оформил дубль в матче 1/8 финала КЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 между немецкой «Боруссией» из Дортмунда и мексиканским «Монтерреем». На 24-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси удвоил счёт в пользу своей команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
2-й тайм
2 : 1
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
1:0 Гирасси – 14'     2:0 Гирасси – 24'     2:1 Бертераме – 48'    

Ранее на 14-й минуте немцы открыли счёт после точного удара Гирасси.

На групповом этапе «Боруссия» набрала семь очков и заняла первое место в группе F с бразильским «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР и южнокорейским «Ульсан Хёндэ», «Монтеррей» с пятью очками стал вторым в группе E с миланским «Интером», аргентинским «Ривер Плейт» и «Урава Ред Даймондс» из Японии.

В четвертьфинале КЧМ-2025 победитель пары «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» сыграет с мадридским «Реалом».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

Видео: Болельщики дортмундской «Боруссии» перед чемпионским матчем

Материалы по теме
«Боруссия» Д — «Монтеррей»: Гирасси открыл счёт в матче 1/8 финала КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android