«Боруссия» Д — «Монтеррей»: Гирасси оформил дубль в матче 1/8 финала КЧМ-2025

В эти минуты на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 между немецкой «Боруссией» из Дортмунда и мексиканским «Монтерреем». На 24-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси удвоил счёт в пользу своей команды.

Ранее на 14-й минуте немцы открыли счёт после точного удара Гирасси.

На групповом этапе «Боруссия» набрала семь очков и заняла первое место в группе F с бразильским «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР и южнокорейским «Ульсан Хёндэ», «Монтеррей» с пятью очками стал вторым в группе E с миланским «Интером», аргентинским «Ривер Плейт» и «Урава Ред Даймондс» из Японии.

В четвертьфинале КЧМ-2025 победитель пары «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» сыграет с мадридским «Реалом».

Видео: Болельщики дортмундской «Боруссии» перед чемпионским матчем