«Боруссия» Д — «Монтеррей»: мексиканцы отыграли один гол в 1/8 финала КЧМ-2025

В эти минуты на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 между немецкой «Боруссией» из Дортмунда и мексиканским «Монтерреем». На 48-й минуте нападающий «Монтеррея» Херман Бертераме отыграл один гол отставания мексиканцев.

Ранее на 14-й минуте «Боруссия» открыла счёт после точного удара нападающего Серу Гирасси, на 24-й минуте форвард оформил дубль, удвоив перевес немецкого клуба.

В четвертьфинале КЧМ-2025 победитель пары «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей» сыграет с мадридским «Реалом».

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