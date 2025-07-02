«Лучшим бомбардиром он не станет нигде». Александр Гришин — о Заболотном в «Спартаке»

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин оценил переход в московский «Спартак» бывшего нападающего красно-синих Антона Заболотного.

«Если мы возьмём статистику: 42 гола в 199 матчах. Если распределить это на все сезоны, то он за сезон забивает шесть голов. Лучшим бомбардиром он не станет нигде. Антон — хороший и старательный футболист. Он сам себя сделал, как некоторые говорят. Он старается, в борьбу идет, много прессингует. Но лучшим бомбардиром он никогда не станет», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 июля официальный телеграм «Спартака» объявил о подписании с Антоном Заболотным контракта сроком на один год. В прошедшем сезоне, который форвард провёл в «Химках», на его счету 31 матч во всех турнирах, шесть забитых мячей и шесть ассистентских действий.

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