Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучшим бомбардиром он не станет нигде». Александр Гришин — о Заболотном в «Спартаке»

«Лучшим бомбардиром он не станет нигде». Александр Гришин — о Заболотном в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин оценил переход в московский «Спартак» бывшего нападающего красно-синих Антона Заболотного.

«Если мы возьмём статистику: 42 гола в 199 матчах. Если распределить это на все сезоны, то он за сезон забивает шесть голов. Лучшим бомбардиром он не станет нигде. Антон — хороший и старательный футболист. Он сам себя сделал, как некоторые говорят. Он старается, в борьбу идет, много прессингует. Но лучшим бомбардиром он никогда не станет», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 июля официальный телеграм «Спартака» объявил о подписании с Антоном Заболотным контракта сроком на один год. В прошедшем сезоне, который форвард провёл в «Химках», на его счету 31 матч во всех турнирах, шесть забитых мячей и шесть ассистентских действий.

Видео: Болельщики «Спартака» встретили Соболева

Материалы по теме
«Раньше это был Дуглас Сантос в «Зените». Гришин назвал лучшего левого защитника РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android