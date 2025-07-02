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Боруссия Д – Монтеррей, результат матча 2 июля 2025, счет 2:1, 1/8 финала клубного ЧМ по футболу 2025

Дубль Гирасси принёс «Боруссии» Д победу над «Монтерреем» в матче 1/8 финала КЧМ-2025
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В ночь с 1 на 2 июля мск на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 между немецкой «Боруссией» из Дортмунда и мексиканским «Монтерреем».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 1
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
1:0 Гирасси – 14'     2:0 Гирасси – 24'     2:1 Бертераме – 48'    

На 14-й минуте «Боруссия» открыла счёт после точного удара нападающего Серу Гирасси, на 24-й минуте форвард оформил дубль, удвоив перевес немецкого клуба. На 48-й минуте нападающий «Монтеррея» Херман Бертераме отыграл один гол отставания мексиканцев.

Соперником «Боруссии» в четвертьфинале станет мадридский «Реал».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

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