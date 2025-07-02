Игор Тудор прокомментировал вылет «Ювентуса» от «Реала» с клубного чемпионата мира

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу с мадридским «Реалом» (0:1).

«Хочу поздравить ребят, они придерживались плана на игру. Парни отдали все силы, они сделали что могли в играх против топ-команд и сделают выводы. Нам нужно хорошо отдохнуть и продолжить работу. Мы знали, насколько силён «Реал», но нам удалось создать не один момент. Нам было тяжело, но это нормально», — приводит слова Тудора Tuttomercatoweb.

Матч между «Ювентусом» и «Реалом» состоялся 1 июля. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). На 54-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Реала» Гонсало Торрес с передачи правого защитника Трента Александер-Арнольда.