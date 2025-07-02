Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все участники и все пары четвертьфинала клубного чемпионата мира — 2025

Определились все участники и все пары четвертьфинала клубного чемпионата мира — 2025
Комментарии

На проходящем в США клубном чемпионате мира — 2025 по итогам матчей 1/8 финала стали известны все участники стадии 1/4 финала. На этом этапе борьбу за победу на турнире продолжат восемь клубов.

В их число вошли «Палмейрас» (Бразилия), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Реал» Мадрид (Испания) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Все пары 1/4 финала КЧМ-2025:

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»
«Палмейрас» — «Челси»
«ПСЖ» — «Бавария»
«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Сетка плей-офф клубного чемпионата мира 2025

Видео: Матвей Сафонов готовится к плей-офф клубного чемпионата мира

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android