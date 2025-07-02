Определились все участники и все пары четвертьфинала клубного чемпионата мира — 2025

На проходящем в США клубном чемпионате мира — 2025 по итогам матчей 1/8 финала стали известны все участники стадии 1/4 финала. На этом этапе борьбу за победу на турнире продолжат восемь клубов.
В их число вошли «Палмейрас» (Бразилия), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Реал» Мадрид (Испания) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).
Все пары 1/4 финала КЧМ-2025:
«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»
«Палмейрас» — «Челси»
«ПСЖ» — «Бавария»
«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд
Видео: Матвей Сафонов готовится к плей-офф клубного чемпионата мира