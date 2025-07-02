Определились все участники и все пары четвертьфинала клубного чемпионата мира — 2025

На проходящем в США клубном чемпионате мира — 2025 по итогам матчей 1/8 финала стали известны все участники стадии 1/4 финала. На этом этапе борьбу за победу на турнире продолжат восемь клубов.

В их число вошли «Палмейрас» (Бразилия), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Реал» Мадрид (Испания) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Все пары 1/4 финала КЧМ-2025:

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»

«Палмейрас» — «Челси»

«ПСЖ» — «Бавария»

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд

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