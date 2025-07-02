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Владислав Радимов: «Спартак» там не успел, тут не успел — в итоге берёт Заболотного

Владислав Радимов: «Спартак» там не успел, тут не успел — в итоге берёт Заболотного
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Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов прокомментировал подписание контракта между московским «Спартаком» и 34-летним экс-форвардом петербуржцев Антоном Заболотным, в прошедшем сезоне выступавшим за подмосковные «Химки».

«Антон — хороший футболист. Он это доказывал неоднократно. Парень фантастический и работяга — здесь вопросов нет. Но меня волнует имиджевая история для «Спартака». Когда «Динамо» борется за Сергеева, «Зенит» за игрока с клубного чемпионата мира. А «Спартак»? Там не успел, тут не успел — в итоге берёт Заболотного. Поможет ли он? Какие‑то голы забьёт, конечно же, даже важные может. Но лучшим бомбардиром он точно не станет», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

1 июля официальный телеграм «Спартака» объявил о подписании с Антоном Заболотным контракта сроком на один год. В прошедшем сезоне, который форвард провёл в «Химках», на его счету 31 матч во всех турнирах, шесть забитых мячей и шесть ассистентских действий.

Видео: 6:0. Заболотный («ЦСКА») обыгрывает вратаря и катит в пустые

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