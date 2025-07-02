Стал известен соперник «Реала» по матчу 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025

Мадридский «Реал» встретится в 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с дортмундской «Боруссией». Это стало известно после того, как испанский клуб обыграл туринский «Ювентус» (1:0) в 1/8 финала турнира, а «шмели», соответственно, одержали победу над мексиканским «Монтерреем» (2:1) на той же стадии КЧМ.

На текущий момент в следующую стадию клубного чемпионата мира также прошли бразильский «Палмейрас», лондонский «Челси», французский «ПСЖ», мюнхенская «Бавария», «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро и саудовский «Аль-Хиляль». Турнир, который проводится Соединённых Штатах Америки, завершится 13 июля.