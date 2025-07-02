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Стал известен соперник «Реала» по матчу 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025

Стал известен соперник «Реала» по матчу 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025
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Мадридский «Реал» встретится в 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с дортмундской «Боруссией». Это стало известно после того, как испанский клуб обыграл туринский «Ювентус» (1:0) в 1/8 финала турнира, а «шмели», соответственно, одержали победу над мексиканским «Монтерреем» (2:1) на той же стадии КЧМ.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 1
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
1:0 Гирасси – 14'     2:0 Гирасси – 24'     2:1 Бертераме – 48'    

На текущий момент в следующую стадию клубного чемпионата мира также прошли бразильский «Палмейрас», лондонский «Челси», французский «ПСЖ», мюнхенская «Бавария», «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро и саудовский «Аль-Хиляль». Турнир, который проводится Соединённых Штатах Америки, завершится 13 июля.

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