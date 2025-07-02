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«Индивидуально «Реал» сильнее нас». Игрок «Ювентуса» Локателли — о матче КЧМ

«Индивидуально «Реал» сильнее нас». Игрок «Ювентуса» Локателли — о матче КЧМ
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Футболист туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу с мадридским «Реалом» (0:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Торрес – 54'    

«У нас было два шанса в начале матча, и мы могли бы реализовать. Мы продемонстрировали отличный командный дух, особенно благодаря нападающим, которые действительно усердно работали. Но именно такой настрой нам всегда нужен на поле. На клубном чемпионате мира мы выступили неплохо, за исключением матча с «Сити», но даже с «Реалом» мы выложились по полной и были почти наравне с ними. Индивидуально «Реал» сильнее «Ювентуса», но благодаря командной работе можно было бы добиться большего и наверстать отставание», — приводит слова Локателли официальный сайт ФИФА.

Матч между «Ювентусом» и «Реалом» состоялся 1 июля. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). На 54-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Реала» Гонсало Торрес с передачи правого защитника Трента Александер-Арнольда.

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