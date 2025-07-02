Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты матчей 1/8 финала с 1 на 2 июля, календарь, таблица

Сегодня, в ночь с 1 на 2 июля мск, завершился очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись два матча 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 1 на 2 июля (время — московское):

«Реал» Мадрид — «Ювентус» — 1:0;

«Боруссия» Д — «Монтеррей» — 2:1.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Ранее участниками четвертьфиналов стали бразильские «Палмейрас» и «Флуминенсе», лондонский «Челси», французский «ПСЖ», немецкая «Бавария» и саудовский «Аль-Хиляль».

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