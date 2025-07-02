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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты матчей 1/8 финала с 1 на 2 июля, календарь, таблица

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты матчей 1/8 финала с 1 на 2 июля, календарь, таблица
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Сегодня, в ночь с 1 на 2 июля мск, завершился очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись два матча 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 1 на 2 июля (время — московское):

«Реал» Мадрид — «Ювентус» — 1:0;
«Боруссия» Д — «Монтеррей» — 2:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Торрес – 54'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 1
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
1:0 Гирасси – 14'     2:0 Гирасси – 24'     2:1 Бертераме – 48'    

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Ранее участниками четвертьфиналов стали бразильские «Палмейрас» и «Флуминенсе», лондонский «Челси», французский «ПСЖ», немецкая «Бавария» и саудовский «Аль-Хиляль».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

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