«Ещё один шаг вперёд». Игрок «Реала» Вальверде высказался о победе над «Ювентусом»
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Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу с туринским «Ювентусом» (1:0).
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Торрес – 54'
«Мы приложили огромные усилия в матче с очень сильным соперником. Думаю, у нас было немало моментов, мы провели отличную игру что в обороне, что в атаке. Но нам нужно продолжать совершенствоваться — многое ещё предстоит сделать, — но это ещё один шаг вперёд», — приводит слова Вальверде официальный сайт ФИФА.
Матч между «Ювентусом» и «Реалом» состоялся 1 июля. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). На 54-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Реала» Гонсало Торрес с передачи правого защитника Трента Александер-Арнольда.
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