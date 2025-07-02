Нико Ковач прокомментировал победу «Боруссии» над «Монтерреем»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с мексиканским «Монтерреем» (2:1). В четвертьфинале турнира «шмели» сыграют с мадридском «Реалом».

«Как мы и ожидали, матч получился тяжёлым. Мы хорошо играли в первом тайме и должны были забить ещё один или два гола. Во втором тайме мы хорошо оборонялись, это было необходимо. На нас оказывалось большое давление, но я не думаю, что мы позволили сопернику создать слишком много моментов. В конце концов, мы достигли своей цели. Матч с «Реалом» — это бонус и большой вызов для нас», — приводит слова Ковача официальный сайт ФИФА.