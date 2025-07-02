Нико Ковач прокомментировал победу «Боруссии» над «Монтерреем»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с мексиканским «Монтерреем» (2:1). В четвертьфинале турнира «шмели» сыграют с мадридском «Реалом».
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 1
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
1:0 Гирасси – 14' 2:0 Гирасси – 24' 2:1 Бертераме – 48'
«Как мы и ожидали, матч получился тяжёлым. Мы хорошо играли в первом тайме и должны были забить ещё один или два гола. Во втором тайме мы хорошо оборонялись, это было необходимо. На нас оказывалось большое давление, но я не думаю, что мы позволили сопернику создать слишком много моментов. В конце концов, мы достигли своей цели. Матч с «Реалом» — это бонус и большой вызов для нас», — приводит слова Ковача официальный сайт ФИФА.
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