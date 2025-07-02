Расписание матчей 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года

На клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в эти дни в США, завершился этап 1/8 финала и начинается стадия четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игр 1/4 финала КЧМ-2025.

Расписание матчей 1/4 финала клубного ЧМ — 2025 (время — московское):

В ночь с 4 на 5 июля

22:00 4 июля. «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия);

4:00 5 июля. «Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

В ночь с 5 на 6 июля

19:00 5 июля. «ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия);

23:00 5 июля. «Реал» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).

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