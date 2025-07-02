Нападающий «Боруссии» Гирасси: я должен был забить три гола «Монтеррею», а не два

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с мексиканским «Монтерреем» (2:1). В четвертьфинале турнира «шмели» сыграют с мадридском «Реалом».

«Это было сложно. Мы хорошо провели первый тайм, во втором стало немного сложнее. Мы были достаточно сильны. Я должен был забить как минимум три гола сегодня, но самое главное — это победа… Мне нравится играть против таких игроков, как Серхио Рамос. Он хороший парень.

Думаю, с «Реалом» нас будет ждать ещё один сложный матч. И мы будем готовы к нему», — приводит слова Гирасси официальный сайт ФИФА.