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Нападающий «Боруссии» Гирасси: я должен был забить три гола «Монтеррею», а не два

Нападающий «Боруссии» Гирасси: я должен был забить три гола «Монтеррею», а не два
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси высказался по итогам матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с мексиканским «Монтерреем» (2:1). В четвертьфинале турнира «шмели» сыграют с мадридском «Реалом».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 1
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
1:0 Гирасси – 14'     2:0 Гирасси – 24'     2:1 Бертераме – 48'    

«Это было сложно. Мы хорошо провели первый тайм, во втором стало немного сложнее. Мы были достаточно сильны. Я должен был забить как минимум три гола сегодня, но самое главное — это победа… Мне нравится играть против таких игроков, как Серхио Рамос. Он хороший парень.

Думаю, с «Реалом» нас будет ждать ещё один сложный матч. И мы будем готовы к нему», — приводит слова Гирасси официальный сайт ФИФА.

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